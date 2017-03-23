У третьеклассницы в Екатеринбурге нашли туберкулез

Теперь в школе проверят всех детей и взрослых.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

Пресс-служба горздрава подтвердила информацию, что у третьеклассницы екатеринбургской школы №53 выявлен туберкулез. Диагноз был поставлен по результатам планового диаскинтеста.

Девочка была под наблюдением

Школьница два года назад уже проходила лечение у фтизиатра. Сейчас она вновь под наблюдением врачей в областном противотуберкулезном диспансере. Вся семья получила направление на флюорографию, а все ее одноклассники попадут под обследование.

Карантин не объявляли

Как сообщает источник, карантин в школе не объявлен. Сегодня в школах Екатеринбурга начались плановые весенние каникулы.

За 2016 год в Екатеринбурге было обнаружено три больных туберкулезом ребенка.

Заметим, что в прошлом году в медучреждениях Екатеринбурга было выявлено 934 больных туберкулезом. И, несмотря на то, что диагностика и лечение значительно шагнули вперед, статистика заболеваемости остается довольно высокой. Поэтому врачи советуют более внимательно относиться к профилактике.