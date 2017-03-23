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Из Екатеринбурга в Грузию запустят дополнительный рейс

Из Екатеринбурга в Грузию запустят дополнительный рейс
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
«Уральские авиалинии» введут еще один рейс с 5 мая 2017 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустит дополнительный рейс Екатеринбург - Тбилиси, сообщили 24 марта в пресс-службе перевозчика.
 
Количество рейсов из Екатеринбурга в столицу Грузии увеличится до двух в неделю с 5 мая 2017 года. Самолеты «Уральских авиалиний» будут летать в Тбилиси каждый понедельник и каждую пятницу.
 
Стоимость билетов на это популярное направление начинается от 8 636 рублей в один конец, минимальная цена на билет туда-обратно вместе со всеми сборами составляет 18 935 рублей. 
  • Тбилиси пользуется популярностью у туристов, которых привлекают такие знаковые достопримечательности столицы Грузии, как крепость Нарикала, которую также называют «сердцем Тбилиси», Национальный музей, Академия наук и другие.
  • Поклонники активного отдыха могут выбрать для отпуска в Тбилиси горнолыжные курорты высокого класса Гудаури и Бакуриани.

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Маша Шмурыгина, 24.03.2017, 15:10
Тэги: Самолет, Туризм
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