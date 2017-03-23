Свердловские родители пожаловались генпрокурору РФ на блокноты «Уничтожь меня!»

Уральский родительский комитет просит генпрокурора и детского омбудсмена РФ изъять опасные книжки.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017
Уральский родительский комитет обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и уполномоченному по правам ребенка в РФ Анне Кузнецовой с просьбой поверить все книжные магазины в стране из-за блокнотов «Уничтожь меня!», сообщает 24 марта ЕАН. По мнению комитета, такие блокноты могут подталкивать детей к суициду.
Президент Уральского родительского комитета Евгений Жабреев направил обращение Анне Кузнецовой и Юрию Чайке, в котором говорится об опасности блокнотов канадского художника, призывающих владельца уничтожить его. От имени комитета Жабреев просит генпрокурора и омбудсмена по правам ребенка поручить правоохранительным органом провести масштабную проверку всех российских книжных магазинов и изъять блокноты с надписью «Уничтожь меня!».
Общественники обнаружили такие блокноты в екатеринбургских магазинах «Читай-город». На первой странице блокнотов есть обращение к владельцу, которому предлагается уничтожить блокнот одним из множества способов. При этом в обращении отмечается, что вскоре владелец и сам начнет изобретать свои собственные способы уничтожения. Это, по мнению комитета, может программировать детей на самоубийство.
- В блокноте прописаны различные задания для уничтожения книжки: например, нужно разлить кофе на ее страницы, встать на блокнот или скинуть его с высоты. Возрастное ограничение, указанное на блокноте - от 12 лет.
- Автор блокнотов называет их книгами для творческих людей, которые таким способом могут избавиться от стресса.
Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!