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Свердловские родители пожаловались генпрокурору РФ на блокноты «Уничтожь меня!»

Свердловские родители пожаловались генпрокурору РФ на блокноты «Уничтожь меня!»
16+
Фото: www.chitai-gorod.ru
Уральский родительский комитет просит генпрокурора и детского омбудсмена РФ изъять опасные книжки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

Уральский родительский комитет обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и уполномоченному по правам ребенка в РФ Анне Кузнецовой с просьбой поверить все книжные магазины в стране из-за блокнотов «Уничтожь меня!», сообщает 24 марта ЕАН. По мнению комитета, такие блокноты могут подталкивать детей к суициду. 
 
Президент Уральского родительского комитета Евгений Жабреев направил обращение Анне Кузнецовой и Юрию Чайке, в котором говорится об опасности блокнотов канадского художника, призывающих владельца уничтожить его. От имени комитета Жабреев просит генпрокурора и омбудсмена по правам ребенка поручить правоохранительным органом провести масштабную проверку всех российских книжных магазинов и изъять блокноты с надписью «Уничтожь меня!». 
 
Общественники обнаружили такие блокноты в екатеринбургских магазинах «Читай-город». На первой странице блокнотов есть обращение к владельцу, которому предлагается уничтожить блокнот одним из множества способов. При этом в обращении отмечается, что вскоре владелец и сам начнет изобретать свои собственные способы уничтожения. Это, по мнению комитета, может программировать детей на самоубийство. 
  • В блокноте прописаны различные задания для уничтожения книжки: например, нужно разлить кофе на ее страницы, встать на блокнот или скинуть его с высоты. Возрастное ограничение, указанное на блокноте - от 12 лет. 
  • Автор блокнотов называет их книгами для творческих людей, которые таким способом могут избавиться от стресса.

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Маша Шмурыгина, 24.03.2017, 16:11
Тэги: Дети
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