В Екатеринбурге детенышей дикобраза-альбиноса назвали в честь смуглянок-индианок Зиты и Гиты

На конкурс прислали более 150 имен, некоторые из них удивили даже повидавших многое артистов цирка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

Детенышам дикобразов, которые родились в Екатеринбургском цирке, выбрали имена – девочек назвали Зита и Гита, пишет портал Е1.RU сегодня, 24 марта.

Фил, Арчи, Борис и Наина

– Прислали огромное количество вариантов, более 150. Были варианты Микки и Юкки, Людвиг, Фил, Арчи, Дина, от слова династия, Борис и Наина. Но детеныши - две «девочки», то есть зверята женского пола, так что Борис и Людвиг не подошли. А вариант с Зитой и Гитой прислала только одна девушка, – цитирует портал слова главного администратора программы Сергея Першина.

Хотели имена в честь Екатеринбурга

Ранее НАША писала, что с 11 марта в Екатеринбурге гастролирует знаменитый Цирк Филатовых. Во время гастролей у одного из членов труппы – дикобраза Аси – родились детеныши. Несколько выступлений Ася пропустила по уважительной причине, потом, в ночь на 12 марта, благополучно родила. Организаторы гастролей предполагали, что на конкурс будут присылать имена в честь Екатеринбурга, города, где родились малышки. Однако остановились на варианте Зита и Гита.

Победительница, которая предложила клички Зита и Гита, получит пригласительные билеты на цирковую программу Филатовых.

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