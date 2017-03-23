После встречи с генпрокурором Чайкой Куйвашев простился с убитым бутылкой приставом

Церемония прощания прошла в храме во имя святителя Стефана Великопермского.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев присутствовал на похоронах судебного пристава Сергея Дмитриева, который скончался спустя несколько месяцев после того, как ему на голову скинули бутылку. На церемонию прощания Куйвашев отправился сразу же после совещания с генпрокурором РФ Юрием Чайкой, который 24 марта находится в Екатеринбурге с рабочим визитом.

Прощание с Сергеем Дмитриевым прошло в храме во имя святителя Стефана Великопермского. Евгений Куйвашев возложил цветы к гробу погибшего и принес соболезнования близким пристава, отметив, что смерть Дмитриева - это вопиющий факт небрежения человеческой жизнью и неуважения к устоям общества, сообщает «Московский комсомолец».

Церемонию прощания с Сергеем также посетили его коллеги Владимир Осьмак, главный судебный пристав Свердловской области и руководитель УФССП России по Свердловской области, и его заместитель Евгений Швейковский.