В Екатеринбурге площадь 1905 года превратится в ярмарочный городок

Ради ярмарки парковка на площади будет закрыта все выходные.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017
В Екатеринбурге на площади 1905 года 25 и 26 марта будет работать ярмарка, сообщили в администрации города.
Вторая в сезоне сельскохозяйственная ярмарка начнет работать в субботу, 25 марта - она будет приурочена к Всемирному дню защиты прав потребителей. Для посетителей ярмарки готовят не только свежие продукты и сувениры, но и концертно-развлекательную программу.
Организаторы обещают, что площадь 1905 года на два дня превратится в яркйи ярмарочный городок, где посетители смогут найти огромное количество свежих продуктов - сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, которые можно будет купить напрямую у производителей Уральского региона.
- Автомобильная парковка в связи с мероприятием будет закрыта с 19.00 часов пятницы, 24 марта, до 18.00 часов воскресенья, 26 марта.
- Торговые ряды ярмарки будут работать в субботу и воскресенье с 9.00 часов до 16.30.
- График и места проведения ярмарок выходного дня в Екатеринбурге на 2017 год смотрите здесь.