В Екатеринбурге площадь 1905 года превратится в ярмарочный городок

Ради ярмарки парковка на площади будет закрыта все выходные.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

В Екатеринбурге на площади 1905 года 25 и 26 марта будет работать ярмарка, сообщили в администрации города.

Вторая в сезоне сельскохозяйственная ярмарка начнет работать в субботу, 25 марта - она будет приурочена к Всемирному дню защиты прав потребителей. Для посетителей ярмарки готовят не только свежие продукты и сувениры, но и концертно-развлекательную программу.

Организаторы обещают, что площадь 1905 года на два дня превратится в яркйи ярмарочный городок, где посетители смогут найти огромное количество свежих продуктов - сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, которые можно будет купить напрямую у производителей Уральского региона.