В Екатеринбурге молодой человек выжил, упав с высоты 12-го этажа

Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017
В Екатеринбурге 23-летний парень выпал с 12-го этажа на улице Кузнецова и остался жив, за его жизнь борются врачи, сообщает Life.ru 24 марта.
Молодой человек упал с высоты 12-го этажа около четырех часов утра. С многочисленными повреждениями его доставили в больницу № 23, где у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом таза, множественные ушибы и травматический шок. Парень нахожится в отделении нейрохирургии, его состояние оценивается как тяжелое.
На место ЧП выезжали полицеские, сейчас правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства инцидента. Никаких версий случившегося пока не выдвигается, так как на данный момент нет данных о том, была ли это попытка самоубийства или молодой человек выпал случайно.
- Ранее в Екатеринбурге полицейские спасли школьницу, которая намеревалась спрыгнуть с крыши высотки после рассказа учителя о суицидальной игре «Синий кит». Перед этим девочка убежала из дома, но полицейские успели найти ее и вернуть родителям. Известно, что в течение полугода школьница находилась в подавленном состоянии.