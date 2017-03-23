В Екатеринбурге молодой человек выжил, упав с высоты 12-го этажа

Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

В Екатеринбурге 23-летний парень выпал с 12-го этажа на улице Кузнецова и остался жив, за его жизнь борются врачи, сообщает Life.ru 24 марта.

Молодой человек упал с высоты 12-го этажа около четырех часов утра. С многочисленными повреждениями его доставили в больницу № 23, где у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом таза, множественные ушибы и травматический шок. Парень нахожится в отделении нейрохирургии , его состояние оценивается как тяжелое.

На место ЧП выезжали полицеские, сейчас правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства инцидента. Никаких версий случившегося пока не выдвигается, так как на данный момент нет данных о том, была ли это попытка самоубийства или молодой человек выпал случайно.