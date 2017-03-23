В Екатеринбурге официально работают всего четыре коллекторских агентства

Еще три компании подали заявку и ждут итогов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

Банки в России сейчас отказываются работать с коллекторскими агентствами, которые не внесены в госреестр, что подталкивает компании регистрироваться и подавать заявки, рассказали 24 марта на пресс-конференции в Екатеринбурге руководители службы судебных приставов Свердловской области.

Как отметили судебные приставы, любой человек может предоставить в службу судебных приставов документы, список сотрудников, ознакомиться с законом и получить запись в госреестр. Но при этом, как уточнила начальник отдела по ведению государственного реестра юридических лиц УФССП России по Свердловской области Елена Лебедева, в Уставе данной компании должно быть прописано в качестве основного вида деятельности — взыскание долгов.

На сегодняшний день в госреестре России 100 агентств, четыре из них работают в Свердловской области.

— С января 2017 года после вступления в силу закона о коллекторах, у нас было 15 заявок. Семь из них мы рассмотрели, четыре получили одобрение, одни отказались, три сейчас на рассмотрении. В госреестр внесены «Авантаж», «Югорское коллекторское агентство», «АРС Финанс» и «Юридические технологии», — уточнил главный судебный пристав Свердловской области Владимир Осьмак.

После подачи всех документов, рассмотрения, выдается свидетельство о внесении сведений о юрлице в госреестр. Компания должна разместить у себя на сайте эту информацию, а сведения об агентстве публикуются на сайте службы судебных приставов.

Также узнать о том, включено ли агентство в госреестр и законна ли его деятельность, можно по телефону: 3622756, отдел по ведению государственного реестра юридических лиц УФССП России по Свердловской области.