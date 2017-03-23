Наверх
«Ройзман посоветовал быть честной»: Евгения Чудновец рассказала о том, как будет бороться с ошибками в судебной системе
20:15, сегодня
«Екатеринбург долгое время был непроговоренным городом»: активист Дмитрий Москвин расскажет городские мифы и легенды
20:00, сегодня
В Екатеринбурге УрФУ и другие учебные заведения погрузятся во тьму
19:21, сегодня
У третьеклассницы в Екатеринбурге нашли туберкулез
19:14, сегодня
Натяжной потолок: быстро, чисто и практично!
«Ми-ми-ми года»: рецензия на мультфильм «Босс-молокосос»
18:43, сегодня
В Екатеринбурге детенышей дикобраза-альбиноса назвали в честь смуглянок-индианок Зиты и Гиты
18:39, сегодня
Спускал деньги в казино: в Первоуральске поймали инкассатора, похитившего несколько миллионов рублей
18:12, сегодня
«Умная» дверь для дома
Звенья одной цепи: Банк России снизил ключевую ставку на 0,25%
17:40, сегодня
Во время визита на Урал Юрия Чайки в прокуратуре Первоуральска совершен акт самосожжения
17:26, сегодня
Коллекторами в России займется полиция: судебные приставы рассказали, как можно наказать тех, кто работает вне закона
17:20, сегодня
Реконструкция Макаровского моста в Екатеринбурге начнется летом
17:01, сегодня
Избегаем переплат: как рассчитать и оспорить налог на недвижимость по кадастровой стоимости
16:19, сегодня
Свердловские родители пожаловались генпрокурору РФ на блокноты «Уничтожь меня!»
16:11, сегодня
В Первоуральске бабушка привязала снегокат к машине и прокатила внука с ветерком по трассе
16:00, сегодня
Из Екатеринбурга в Грузию запустят дополнительный рейс
15:10, сегодня
После встречи с генпрокурором Чайкой Куйвашев простился с убитым бутылкой приставом
14:52, сегодня
В Екатеринбурге неадекват в кривой балаклаве пытался ограбить магазин, но забыл зачем
14:45, сегодня
В Нижнем Тагиле произошла авария с участием 6 машин
13:45, сегодня
В Екатеринбурге пропал легендарный сыщик Евгений Семкин
13:30, сегодня
В Екатеринбурге официально работают всего четыре коллекторских агентства
13:15, сегодня
После проверки доходов чиновника прокуратура отобрала у него дом
12:59, сегодня2
В Екатеринбурге судебные приставы рассказали, как должнику избавиться от коллекторов
12:35, сегодня2
В зоопарке Екатеринбурга у чакоанских мар родилась тройня
12:15, сегодня
В Екатеринбурге молодой человек выжил, упав с высоты 12-го этажа
12:14, сегодня
Рабочие из Екатеринбурга потушили пожар в Казахстане с помощью машины для промывки канализации
12:02, сегодня
Жена путешественника Ирина Конюхова встретится с читателями своей книги и расскажет о семейном счастье
11:30, сегодня1
Свердловский газопровод готовят к паводку: что делать жильцам газифицированных домов, если подступает большая вода
11:29, сегодня
В Екатеринбурге на площади 150 «квадратов» сгорел дом: на пепелище нашли труп
10:58, сегодня
В Екатеринбурге нашли свалку убитых собак
10:21, сегодня
Генпрокурор РФ Юрий Чайка прибыл в Екатеринбург на встречу с 40 губернаторами
09:46, сегодня1
Екатеринбурженка за границей: «У России и Польши больше общих черт, чем различий»
09:25, сегодня2
Екатеринбург ждут дождливые и теплые выходные
09:24, сегодня
Выходные в Екатеринбурге 25 – 26 марта: медведи на роликах, «Шум сердца» Наргиз Закировой и Час Земли с велосветлячками
09:00, сегодня
В Екатеринбурге в ДТП с машиной полицейского пострадала 16-летняя девушка
08:45, сегодня
В Екатеринбурге площадь 1905 года превратится в ярмарочный городок
08:34, сегодня
В России повысят призывной возраст
08:16, сегодня1
Кай Метов: «90-е – это когда твой дом горит, а все вокруг танцуют»
08:07, сегодня
«Живому театру» Александра Пантыкина выделили историческое здание в центре Екатеринбурга
20:40, 23.03.2017
23 марта 2017 в Екатеринбурге: приговор таксисту-убийце и суд над грозой Пионерки
20:33, 23.03.2017
Исаакия им мало: РПЦ завладеет зданием поликлиники в Верхотурье
20:11, 23.03.2017
Сухроб представлялся Владимиром: в Екатеринбурге задержали «липового» сотрудника ФСБ
19:45, 23.03.2017
Больше 10 тысяч не собираться: «Майская велопрогулка» установила лимит участников
19:25, 23.03.2017
Премьера в екатеринбургском ТЮЗе: сказка на все времена – спектакль «Золушка»
19:15, 23.03.2017
Синий бархат в Екатеринбурге: высокая эротика или трэш?
19:05, 23.03.20171
От народа к депутатам: Денис Сухоруков ушел с должности пресс-секретаря Администрации Екатеринбурга
18:30, 23.03.2017
Из Екатеринбурга едут критики и будут искать порнографию: в Нижнем Тагиле молодежный спектакль обвинили в натурализме
18:12, 23.03.2017
В Екатеринбурге грабители выбирали свои жертвы через соцсеть «ВКонтакте»
17:57, 23.03.20172
В центре Екатеринбурга над магазином «Пикник» обвалилась часть крыши
17:15, 23.03.2017
Все о современных ЛОДЖИЯХ И БАЛКОНАХ
16:52, 23.03.2017
Суд вынес приговор таксисту, обезглавившему девушку в Екатеринбурге
16:51, 23.03.20172
В Екатеринбурге на реке Исеть установят музыкальный фонтан за два миллиона рублей
16:33, 23.03.2017

В Екатеринбурге УрФУ и другие учебные заведения погрузятся во тьму

В Екатеринбурге УрФУ и другие учебные заведения погрузятся во тьму
16+
Фото: открытые источники
Вузы примут участие в акции Час Земли.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

Как сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета, в субботу 25 марта с 20:30 до 21:30 выключится подсветка на главном учебном корпусе Уральского федерального университета. Таким образом образовательные учреждения поддержат акцию Час Земли.

Что такое Час Земли

- Час Земли - это международная акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы WWF призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты, - комментирует начальник пресс-службы университета Эдуард Никульников.

Самые известные здания мира поддерживают Час Земли

На час гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.

  • В 2017 году международный Час Земли состоится в десятый раз.
  • Завтра вечером свет отключат в корпусе на ул. Мира, 19 и первом учебном корпусе на пр. Ленина, 51 в Екатеринбурге.

 Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы выигрывать ценные призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 24.03.2017, 19:21
Тэги: Необычное, Психология, Культура
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
ИГИЛ Статистика Мотоциклы Политика Убийство в Рахмангулово Личное Скандал с Новиковым Коллекторы ЖКХ Тест Отдых Знаменитости ЗАГС Футбол Взрыв Расписание Снос монастыря на Качканаре Мировые новости Самолет Минобороны упал в Якутии Интернет Рецензия Ельцин-центр Дом-2 Жизнь в городе Крушение самолета под Ростовом Видео Строительство СМИ Горячее Пожар Биатлон Новости Баскетбол Экономия Спорт Лайфхак Ошибки врачей В Екатеринбурге -40 градусов Медицина Позитив История успеха Волейбол Новый год Общественный транспорт Хэллоуин-2015 Развлечения Кризис и санкции Суд Опрос Культура Гололед Репортаж Растения Туризм Обрушение крыши на Калинина ЧМ-2018 Авто Семья Фото Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Деньги Путин Смерть Производство Религия Выставки Слухи Транспорт В Египте разбился самолет с российскими туристами Рейтинг Высокие технологии Психология Школа Образование Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Женщины Горящие авто Мистика Недвижимость Новости дня Погода Ту 154 Дороги Расстрел на Депутатской Взятки Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Скандалы Новости России Отношения Корь Кто заработал Дорожные воины Искусство Мужчины Сибирская язва Музыка Дело Пьянкова Криминал Голодовка в колонии Секс ДТП Военный репортаж Животные Еда МЧС Скорая помощь Пусть говорят Экономика Происшествия Интервью Студенты Эксклюзив Грипп в Екатеринбурге ГИБДД История Екатеринбурга Бизнес Дети Ловец покемонов Афиша Отключение света Уралмаш, Эльмаш Розыск Катастрофа Здоровье Красота Бэби-боксы Самолет Мультимедиа Транспортная реформа Конкурсы Приостановка полетов в Египет Мода Война ритуальных агентств Необычное Грипп Парковки Шоу-бизнес Храм святой Екатерины Приговор Лошагину Хоккей Доска позора ВУЗ Расстрел

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru