В Екатеринбурге УрФУ и другие учебные заведения погрузятся во тьму

Вузы примут участие в акции Час Земли.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

Как сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета, в субботу 25 марта с 20:30 до 21:30 выключится подсветка на главном учебном корпусе Уральского федерального университета. Таким образом образовательные учреждения поддержат акцию Час Земли.

Что такое Час Земли

- Час Земли - это международная акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы WWF призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты, - комментирует начальник пресс-службы университета Эдуард Никульников.

Самые известные здания мира поддерживают Час Земли

На час гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.

В 2017 году международный Час Земли состоится в десятый раз.

Завтра вечером свет отключат в корпусе на ул. Мира, 19 и первом учебном корпусе на пр. Ленина, 51 в Екатеринбурге.

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