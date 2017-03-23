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В Екатеринбурге нашли свалку убитых собак

В Екатеринбурге нашли свалку убитых собак
16+
Фото: vk.com/zoozahita
Некоторые собаки были домашними.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

В Екатеринбурге в Чкаловском районе обнаружили десять трупов собак, сообщила 23 марта на странице фонда «ЗООзащита» его глава Анна Вайман.
 
Свалка трупов обнаружена в сугробе возле дороги в районе коллективных садов. По словам Анны Вайман, две собаки были, скорее всего, уличными – у них густая грязная шерсть и стертые когти; еще три пса, вероятно, были когда-то домашними, так как их когти не стертые, а сами собаки ухоженные и чистые. Большинство убитых псов – достаточно крупные особи.
 
в екатеринбурге нашли трупы собак 23 марта 2017
 
Полицейские потребовали от ветеринаров забрать трупы в качестве вещдоков, однако врачи отказались, так как мест в морозильнике у них нет. Специалисты «Спецавтобазы», куда привозят отловленных на улицах собак и кошек, во время объезда района находки обнаружили еще несколько захоронений псов. В этих захоронениях было больше животных, но извлечь из льда удалось лишь пять тел собак. Одна из них была в ошейнике, другая – с огнестрельным ранением. 
 
в екатеринбурге нашли трупы собак 23 марта 2017
 
Зоозащитники обратились в областную прокуратуру с просьбой взять дело на контроль. Правоохранительные органы проводят проверку, все 10 трупов были изъяты, назначена экспертиза, которая установит причину гибели животных.
 
в екатеринбурге нашли трупы собак 23 марта 2017
  • 21 января 2017 года зоозащитники обнаружили 18 трупов животных в доме на Уктусе, который принадлежит 23-летней екатеринбурженке Анне. Подробнее об этом инциденте здесь.
  • 7 февраля вдоль ЕКАД обнаружили почти два десятка трупов собак. Зоозащитники подозревают, что животных могли отравить запрещенным веществом.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 24.03.2017, 10:21
Тэги: Происшествия, Фото, Животные
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