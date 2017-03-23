В Екатеринбурге нашли свалку убитых собак

Некоторые собаки были домашними.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

В Екатеринбурге в Чкаловском районе обнаружили десять трупов собак, сообщила 23 марта на странице фонда «ЗООзащита» его глава Анна Вайман.

Свалка трупов обнаружена в сугробе возле дороги в районе коллективных садов. По словам Анны Вайман, две собаки были, скорее всего, уличными – у них густая грязная шерсть и стертые когти; еще три пса, вероятно, были когда-то домашними, так как их когти не стертые, а сами собаки ухоженные и чистые. Большинство убитых псов – достаточно крупные особи.

Полицейские потребовали от ветеринаров забрать трупы в качестве вещдоков, однако врачи отказались, так как мест в морозильнике у них нет. Специалисты «Спецавтобазы», куда привозят отловленных на улицах собак и кошек, во время объезда района находки обнаружили еще несколько захоронений псов. В этих захоронениях было больше животных, но извлечь из льда удалось лишь пять тел собак. Одна из них была в ошейнике, другая – с огнестрельным ранением.

Зоозащитники обратились в областную прокуратуру с просьбой взять дело на контроль. Правоохранительные органы проводят проверку, все 10 трупов были изъяты, назначена экспертиза, которая установит причину гибели животных.