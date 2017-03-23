В Первоуральске бабушка привязала снегокат к машине и прокатила внука с ветерком по трассе

Видео покатушек очевидцы выложили в Сеть.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

Сотрудники ГИБДД Первоуральска привлекли к ответственности водителя за перевозку ребенка вне кабины автомобиля, сообщает ГУ МВД по Свердловской области сегодня, 24 марта.

Бабушке грозит «административка»

Сообщается, что 63-летняя женщина прокатила 13-летнего внука на снегокате, прикрепленном лямкой для буксировки за автомобиль «Лада Гранта». За опасное развлечение женщина-водитель привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ («Перевозка людей вне кабины автомобиля»).

Силовики увидели в Сети видеоролик, который выложили очевидцы.

«Он сам попросил»

В ходе административного расследования женщина пояснила, что внук сам попросил бабушку прокатить его таким образом. Женщина согласилась. По ее словам, она ехала аккуратно по периферийной дороге, ведущей в сады.