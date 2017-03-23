Спускал деньги в казино: в Первоуральске поймали инкассатора, похитившего несколько миллионов рублей

Инкассатор планировал вернуть деньги.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

В Первоуральске сотрудники полиции задержали инкассатора, который неделю назад скрылся с большой суммой денег, сообщает 24 марта 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Сотрудник инкассаторской службы пропал 17 марта вместе с 4 млн рублей, которые принадлежали компании.

На допросе в полиции 27-летний инкассатор сознался, что проиграл деньги в онлайн-казино. Мужчина заверял, что взял деньги на время и планировал их вернуть.