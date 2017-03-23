Свердловский газопровод готовят к паводку: что делать жильцам газифицированных домов, если подступает большая вода

Специалисты готовятся к нештатным ситуациям.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

В Свердловской области предприятия компании «ГАЗЭКС» начали готовить свои объекты к весеннему паводку, сообщили в пресс-службе компании 24 марта.

Газовики готовят газопровод в Свердловской области к весеннему паводку

Предприятия «ГАЗЭКС» перешли на усиленный режим работы, чтобы обеспечить бесперебойную подачу газа в условиях паводка, который, по прогнозу гидрологов, может побить рекорды прошлогоднего половодья. Специалисты усилили контроль за работой пунктов, распределяющих газ, резервуаров для сжиженного газа, а также за работой автомобильных газозаправок.

Газопроводы и запорная арматура осматриваются, чтобы своевременно обнаружить опасные места и предотвратить возможные аварии. Особый контроль установлен над проведением земляных работ рядом с газопроводом. Сотрудники аварийно-диспетчерских служб в ближайшее время проведут учения по ликвидации аварий на газопроводе.

Что делать жильцам газифицированных домов в случае затопления паводком

Жителей домов, в которых есть газ, просят следить за оповещаниями экстренных служб и властей о ситуации с паводком. В случае подтопления домов необходимо срочно отключить все газовые приборы, перекрыть кран на вводе в дом и краны на опусках к газовым приборам, после чего сообщить о затоплении в аварийную газовую службу по телефону 04 или 104 с мобильных телефонов. Звонить в газовую службу следует также при прекращении подачи газа и при его запахе.

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