В зоопарке Екатеринбурга у чакоанских мар родилась тройня

Малыши появились на свет в начале марта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

В Екатеринбургском зоопарке пополнение у чакоанских мар. Трое малышей родились в начале марта у пары мар Беллы и Дина. Потомство еще питается маминым молоком, сообщает пресс-служба зоопарка сегодня, 24 марта.

Чакоанские мары в Екатеринбурге

Мары рождают до 3 детенышей, затем новорожденный сразу может активно передвигаться, но старается держаться ближе к взрослым особям. Увидеть родителей и малышей, можно на экспозиции Екатеринбургского зоопарка на втором этаже павильона «Экзотеррариум».

Животные из Красной книги

Екатеринбург стал третьим городом в России, в зоопарке которого поселились эти редкие животные. Эти постояльцы зоопарка занесены в Международную красную книгу. Иногда мар держат как домашних питомцев, так как этих животных легко приручить. В России карликовые мары живут в зоопарках Москвы, Ижевска, а теперь и Екатеринбурга.

Напомним, что пара чакоанских мар прибыла в Екатеринбург из Московского зоопарка в 2015 году. В августе у них родился первый малыш – девочку назвали Марисоль.

Мара, известная также как патагонский заяц или патагонская свинка, житель Южной Америки. Мара - четвертый по величине грызун в мире — после капибары, бобра и дикобраза. Несмотря на название, к зайцам мара отношения не имеет, это грызун.

Внешним видом напоминает зайцев. У мар длинные и сильные задние ноги, голова очень похожа на заячью, но уши небольшие. Достигает 50 см. в длину, умеет прыгать как заяц, ходить иноходью, а в крайних случаях – может очень быстро бегать.

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