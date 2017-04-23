Дальнобойщики из Екатеринбурга пообещали отправиться колонной на Москву

Водители обещают, что пойдут к Медведеву, который высказал сомнение в масштабности протестов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017

Свердловские дальнобойщики, выступившие против системы «Платон», записали видеообращение к российскому премьеру Дмитрию Медведеву, написал 24 апреля znak.com.

Водители сообщили, что поедут в Москву колонной из 480 грузовиков — все машины будут только из Свердловской области. Видеозапись, опубликованная на YouTube, стала реакцией протестующих на повышение тарифов «Платона», а также на высказывание премьера о том, что в протестной акции принимает участие слишком мало дальнобойщиков.

— В ответ на вашу дезинформацию на выступлении в Госдуме от 19 апреля о 480 бастующих дальнобойщиках по стране, которые не платят налогов и являются «серыми» перевозчиками, хотим заявить, что только по Екатеринбургу стоит не менее 600 машин. В подтверждение своих слов по вашему предложению мы можем сформировать колонну из 480 машин и отправиться в Москву, — заявил один из бастующих.