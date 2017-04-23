Тянет на уголовное дело: прокурору Свердловской области направили жалобу на снос старейшей церкви Екатеринбурга

Депутат Екатеринбургской гордумы насчитал несколько уголовных статей в разрушении церкви.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017
Депутат Екатеринбургской городской думы Дмитрий Головин направил запрос прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову с просьбой проверить обстоятельства сноса церкви 18 века. Об этом депутат 24 апреля 2017 года сообщил на своей странице в соцсети.
По мнению народного избранника, уничтожение церкви может стать поводом для уголовного дела по нескольким статьям УК РФ: «Уничтожение объектов культурного наследия», «Халатность», «Самоуправство».
— Не хотел было ввязываться, но когда разобрался в вопросе, ввязаться пришлось. Этот случай как нельзя лучше показывает лицемерие Русской Православной Церкви, — написал Головин.
- Успенская церковь, построенная в 1782 году, входила в ансамбль Ново-Тихвинского монастыря. В советское время храм получил статус объекта культурного наследия. В 2011 году РПЦ получила этот объект в собственность.
- Об уничтожении храма ранее рассказала градостроитель Марина Сахарова. В Екатеринбургской епархии информацию о сносе подтвердили, добавив, что таким образом объект восстанавливают.