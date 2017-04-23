Наверх
Следователи ищут других жертв насильника-рецидивиста, убившего Ирину Вахрушеву в Верхней Пышме
18:00, сегодня
Пришел свидетелем: бывшего квартального Орджоникидзевского района Алексея Беззуба допросили в СКР
17:33, сегодня
Дальнобойщики из Екатеринбурга пообещали отправиться колонной на Москву
17:16, сегодня
Арбитра матча «Урал» – «Зенит» отстранили от работы
17:13, сегодня
Натяжной потолок: быстро, чисто и практично!
На Плотинке в Екатеринбурге начали собирать поющий фонтан
17:00, сегодня
Тянет на уголовное дело: прокурору Свердловской области направили жалобу на снос старейшей церкви Екатеринбурга
16:52, сегодня
Доллар упал до минимума с лета 2015 года
16:42, сегодня
ТОП-10 самых высоких зарплат Екатеринбурга
Гороскоп на неделю с 24 по 30 апреля 2017 года
16:33, сегодня
Размытая дорога не дает приставам доставить в буддийский монастырь на горе Качканар постановление о сносе
16:08, сегодня
Главный эпидемиолог Екатеринбурга отвечает, нужно ли ставить прививку от гепатита А, если собираешься в Европу
16:01, сегодня
Каким должно быть хорошее окно для загородного дома?
Египет откроют не раньше 2018 года
16:00, сегодня
В Родительский день в Екатеринбурге вводятся дополнительные автобусные маршруты
15:57, сегодня
«Площади Малышева» больше нет: в Екатеринбурге остановку переименовали в «Храм Большой Златоуст»
15:50, сегодня
Какая межкомнатная дверь вам подходит? Полное руководство, чтобы сделать правильный выбор
До Дня Победы не дожил 18 дней: в Екатеринбурге из-за мошенников покончил с собой ветеран войны
14:50, сегодня5
Как молодые ученые из Нигерии, Индии и Пакистана создают в лаборатории Екатеринбурга йогурт и пиво будущего
14:50, сегодня
В футбольном союзе назвали неподобающим поведение игроков «Урала» во время матча с «Зенитом»
14:48, сегодня
В 150 метрах от остановки: в Екатеринбурге на ВИЗе нашли гранату
14:40, сегодня1
В Екатеринбурге полиция раскрыла двойное убийство на Бебеля, где в подъезде нашли трупы мужчин
14:16, сегодня
В Екатеринбурге ко Дню города откроется новый детсад
13:59, сегодня
В Екатеринбурге распустились первоцветы
12:55, сегодня
В Екатеринбурге накрыли крупное казино в цыганском особняке
12:33, сегодня
Прокуратура потребовала от администрации Серова быстрее расселить дом, в котором вырос фекальный сталагмит
11:47, сегодня
В Екатеринбурге возле автобусной остановки нашли труп младенца
11:02, сегодня
«Яндекс» установит плату за пользование картами и навигаторами
10:30, сегодня1
Под Нижним Тагилом убили и попытались сжечь молодого человека
10:10, сегодня
В Екатеринбурге начался процесс над братьями, обвиняемыми в убийстве врача на глазах его трехлетнего внука
10:09, сегодня
Огонь охватил 40 гектаров: под Екатеринбургом горели поля
09:27, сегодня
Прокуратура выяснила, почему обрушились перекрытия между этажами в доме в Карпинске
09:00, сегодня
Три человека погибли во время пожара на пилораме под Екатеринбургом
08:36, сегодня
Бензопилой по железу: рассказы неформалов о культовом екатеринбургском рок-центре «Сфинкс»
08:19, сегодня
В конце недели наступит настоящее тепло: прогноз погоды в Екатеринбурге
08:15, сегодня1
Форвард «Урала» Роман Павлюченко объяснил, почему накинулся на арбитра во время матча с «Зенитом»
21:00, 23.04.2017
«В Питере я жил как все и ни от кого не скрывался»: интервью с грозой Пионерки Игорем Новоселовым, ожидающим суда в СИЗО
20:00, 23.04.2017
Полиция Екатеринбурга разыскивает водителя, насмерть задавившего 25-летнего парня в районе Птицефабрики
15:20, 23.04.2017
В Екатеринбурге на Уралмаше появилась улица Тюльпановая
14:40, 23.04.2017
В Екатеринбурге при взрыве газового баллона на пожаре пострадали местный житель и один из спасателей
13:25, 23.04.2017
Евгений Куйвашев попросит Виталия Мутко оценить судейство матча «Урал» – «Зенит»
11:55, 23.04.2017
Екатеринбургский гимнаст Давид Белявский стал чемпионом Европы в упражнениях на коне
10:42, 23.04.2017
Играли ввосьмером, пропустили на последних минутах: «Урал» уступил «Зениту»
22:52, 22.04.20171
В Екатеринбурге на Широкой речке автомобиль сбил 10-летнюю девочку
18:02, 22.04.2017
Екатеринбуржцев, спасших ребенка, которого избивал отец, наградят
17:15, 22.04.2017
Ученые нашли пригодную для жизни планету
16:29, 22.04.2017
Пытался проскочить на «красный»: в Екатеринбурге пьяный водитель устроил ДТП
15:45, 22.04.2017
Госдума запретила россиянам давать детям странные имена
14:13, 22.04.20172
Ученые выяснили, какие овощи мешают похудеть
12:27, 22.04.2017
В Екатеринбурге за шесть часов сгорели три квартиры: есть пострадавшие
11:40, 22.04.2017
В Свердловской области в жилом доме обрушились перекрытия между этажами
11:03, 22.04.20171
В Свердловской области 79-летний водитель погиб, врезавшись на «семерке» в дерево
10:32, 22.04.2017
В Екатеринбурге ветерану ВОВ ампутировали ногу из-за отказа медиков в госпитализации
09:42, 22.04.20173
Строго секретно: в Екатеринбурге горожанам запретили снимать репетиции Парада Победы из-за угрозы террористической атаки
00:35, 22.04.2017
21 апреля в Екатеринбурге: опасное и недостроенное метро и отец Нагимьянова
22:09, 21.04.20171

Тянет на уголовное дело: прокурору Свердловской области направили жалобу на снос старейшей церкви Екатеринбурга

Тянет на уголовное дело: прокурору Свердловской области направили жалобу на снос старейшей церкви Екатеринбурга
16+
Фото: sobory.ru
Депутат Екатеринбургской гордумы насчитал несколько уголовных статей в разрушении церкви.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017

Депутат Екатеринбургской городской думы Дмитрий Головин направил запрос прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову с просьбой проверить обстоятельства сноса церкви 18 века. Об этом депутат 24 апреля 2017 года сообщил на своей странице в соцсети.

По мнению народного избранника, уничтожение церкви может стать поводом для уголовного дела по нескольким статьям УК РФ: «Уничтожение объектов культурного наследия», «Халатность», «Самоуправство».

— Не хотел было ввязываться, но когда разобрался в вопросе, ввязаться пришлось. Этот случай как нельзя лучше показывает лицемерие Русской Православной Церкви, — написал Головин.

  • Успенская церковь, построенная в 1782 году, входила в ансамбль Ново-Тихвинского монастыря. В советское время храм получил статус объекта культурного наследия. В 2011 году РПЦ получила этот объект в собственность.
  • Об уничтожении храма ранее рассказала градостроитель Марина Сахарова. В Екатеринбургской епархии информацию о сносе подтвердили, добавив, что таким образом объект восстанавливают.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 24.04.2017, 16:52
Тэги: Религия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Отношения В Египте разбился самолет с российскими туристами В Екатеринбурге -40 градусов Новый год ВУЗ Приговор Лошагину Авто Приостановка полетов в Египет Религия Хэллоуин-2015 Секс СМИ Футбол ЖКХ Новости России Новости дня Самолет Минобороны упал в Якутии Лайфхак Снос монастыря на Качканаре Ловец покемонов Дом-2 Убийство Ирины Вахрушевой МЧС Грипп Скандал с Новиковым Бэби-боксы Горящие авто Культура Конкурсы Фото Взрыв Дороги Психология Интервью Убийство в Рахмангулово Война ритуальных агентств Отдых Статистика Рецензия Экономика Коллекторы Происшествия Ельцин-центр Суд Студенты Погода Путин Мужчины Смерть Строительство Пусть говорят Мистика Животные Обрушение крыши на Калинина Волейбол Рейтинг Недвижимость Тест Кризис и санкции Горячее Интернет Мотоциклы Военный репортаж Скандалы Баскетбол Дело Пьянкова История Екатеринбурга Криминал Образование Позитив Хоккей Развлечения Спорт Пожар Красота Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Необычное Ошибки врачей Слухи Расписание Биатлон Транспорт Выставки Расстрел на Депутатской Туризм Растения Деньги Сибирская язва Личное Крушение самолета под Ростовом Парковки Эксклюзив ГИБДД Женщины Общественный транспорт Дорожные воины Видео Отключение света Уралмаш, Эльмаш Мода Производство Катастрофа ИГИЛ ДТП История успеха Еда Знаменитости Шоу-бизнес Школа Жизнь в городе Розыск ЧМ-2018 Опрос Грипп в Екатеринбурге Ту 154 Корь Взятки Расстрел Высокие технологии Голодовка в колонии Искусство Политика Новости Доска позора Транспортная реформа Кто заработал Храм святой Екатерины Афиша Бизнес Музыка Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Мультимедиа Семья Репортаж Медицина Экономия Здоровье Гололед Самолет Скорая помощь Мировые новости Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка ЗАГС Дети

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru