Тянет на уголовное дело: прокурору Свердловской области направили жалобу на снос старейшей церкви Екатеринбурга

Депутат Екатеринбургской гордумы насчитал несколько уголовных статей в разрушении церкви.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017

Депутат Екатеринбургской городской думы Дмитрий Головин направил запрос прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову с просьбой проверить обстоятельства сноса церкви 18 века. Об этом депутат 24 апреля 2017 года сообщил на своей странице в соцсети.

По мнению народного избранника, уничтожение церкви может стать поводом для уголовного дела по нескольким статьям УК РФ: «Уничтожение объектов культурного наследия», «Халатность», «Самоуправство».

— Не хотел было ввязываться, но когда разобрался в вопросе, ввязаться пришлось. Этот случай как нельзя лучше показывает лицемерие Русской Православной Церкви, — написал Головин.