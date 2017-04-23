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Екатеринбурженка делает украшения из георгиевских лент и называет свое творчество «красота на заказ»

Екатеринбурженка делает украшения из георгиевских лент и называет свое творчество «красота на заказ»
16+
Фото: с личной страницы Юлии Грень «ВКонтакте»
Свои изделия мастерица оценивает в 100-150 рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017

Екатеринбурженка Юлия Грень на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала каталог изделий, которые горожане могут заказать ко Дню Победы, о чем свидетельствует георгиевская лента, используемая в украшениях. 

«Красота на заказ»

Комментарии к посту у девушки отключены, все вопросы и заказы автор просит присылать в «личку». Свои изделия она оценивает в 100-150 рублей за штуку и подбадривает покупателей информацией, что оптом покупка будет дешевле. 

Екатеринбурженка делает «красоту на заказ» из георгиевских ленточек

Екатеринбурженка делает «красоту на заказ» из георгиевских ленточек

  • Георгиевская лента использовалась также как элемент Георгиевских знамен (штандарта) и аксессуар знамени и штандарта, данные цвета использовали на наградных петлицах на воротники и обшлага мундиров нижних чинов отличившихся частей. В настоящее время используется как элемент Боевых знамен гвардейских частей в Российской Федерации.

Екатеринбурженка делает «красоту на заказ» из георгиевских ленточек

Екатеринбурженка делает «красоту на заказ» из георгиевских ленточек

Екатеринбурженка делает «красоту на заказ» из георгиевских ленточек

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Администратор, 24.04.2017, 20:25
Тэги: Скандалы, Фото, Культура
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