Еще один Крестный Ход пройдет в Екатеринбурге

Верующие пройдут от станции Шарташ до Храма-на-Крови.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017

Как сообщают в екатеринбургской епархии, 30 апреля, в воскресенье, состоится городской Крестный Ход в память о прибытии святых Царственных Страстотерпцев в Екатеринбург. Шествие пройдет тем же маршрутом, которым везли Царскую семью по Екатеринбургу в дом Ипатьева.

Верующие пройдут от станции Шарташ до Храма-на-Крови

99 лет назад, 30 апреля 1918 года, император Николай Александрович, императрица Александра Федоровна и пятеро их детей впервые ступили на екатеринбургскую землю. В память о прибытии из Тобольска в ссылку в Екатеринбург православные верующие пройдут крестным ходом.

Расписание и маршрут шествия

Шествие начнется в воскресенье, 30 апреля, в 07.00 от поклонного креста в районе станции Шарташ. Далее крестный ход пойдет по улицам Куйбышева и Восточной – с остановкой на пересечении улиц Восточной и Шевченко, у храма в честь Богородичной иконы «Порт-Артурская».

Затем колонна двинется к старому екатеринбургскому железнодорожному вокзалу, где расположен храм в честь иконы Божией Матери «Державная». Завершится Крестный Ход у Храма-на-Крови.