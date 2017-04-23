В Екатеринбурге гендиректор МОАП уходит в отставку

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017
Генеральный директор Екатеринбургского муниципального объединения автобусных предприятий Владимир Кайсаров будет отправлен в отставку. Он уже подал заявление на увольнение, написал 24 апреля «Уралинформбюро».
Об этом рассказал депутат Заксобрания Свердловской области Михаил Вегнер. Но в пресс-службе администрации Екатеринбурга информацию не подтвердили.
- В прошлом году гендиректор МОАП заявлял о долгах перед поставщиками в размере 400 миллионов рублей. В декабре 2016 года против предприятия был подан иск о банкротстве. Водители и кондукторы выходили на митинг против задержек зарплаты.
- Сегодня, 24 апреля, МОАП разместило на сайте госзакупок информацию о намерении взять кредит на 20 миллионов рублей под 14,25%.