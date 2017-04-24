Монстрация — все? Первомайский парад абсурда в Екатеринбурге оказался под угрозой срыва

Организаторы перепутали чиновников при подаче заявки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017

Проведение в Екатеринбурге пятой Монстрации оказалось под угрозой срыва из-за ошибки при подаче заявки, сообщает 24 апреля 2017 года Znak.com.

Как выяснилось, организатор шествия, журналист Александр Семухин перепутал ведомства при подаче заявки на проведение мероприятия.

Семухин должен был подать документы в департамент общественной безопасности Свердловской области. Вместо этого журналист отправил бумаги в городскую администрацию, которая больше года не обладает правом согласовывать такие мероприятия.

Об угрозе срыва мероприятия Семухин узнал от журналистов и отказался им верить.

— Впервые слышу об этом. Пока не увижу официального ответа, то все будет так, как будет. Я же доступен. Почему мне не позвонили? — прокомментировал ситуацию организатор.