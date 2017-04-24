Монстрация — все? Первомайский парад абсурда в Екатеринбурге оказался под угрозой срыва

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017
Проведение в Екатеринбурге пятой Монстрации оказалось под угрозой срыва из-за ошибки при подаче заявки, сообщает 24 апреля 2017 года Znak.com.
Как выяснилось, организатор шествия, журналист Александр Семухин перепутал ведомства при подаче заявки на проведение мероприятия.
Семухин должен был подать документы в департамент общественной безопасности Свердловской области. Вместо этого журналист отправил бумаги в городскую администрацию, которая больше года не обладает правом согласовывать такие мероприятия.
Об угрозе срыва мероприятия Семухин узнал от журналистов и отказался им верить.
— Впервые слышу об этом. Пока не увижу официального ответа, то все будет так, как будет. Я же доступен. Почему мне не позвонили? — прокомментировал ситуацию организатор.
- Пятая по счету Монстрация должна была стартовать 1 мая 2017 года в 14.30 от Ельцин Центра.
- Монстрация — это «карнавал абсурда», художественная демонстрация, участники которой готовят плакаты и транспаранты с абсурдными лозунгами и образами Организаторы мероприятия называют Монстрацию «альтернативным Первомаем», «днем дуракаваляния» и заверяют, что шествие монстрантов так же законно, как и обычная первомайская демонстрация.