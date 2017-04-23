На Плотинке в Екатеринбурге начали собирать поющий фонтан

Ранее стоимость работ по его восстановлению оценили в 2 миллиона рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017

Сегодня, 24 апреля, на реке Исеть в центре Екатеринбурга начали монтировать поющий и танцующий фонтан, работа которого уже превратилась в традицию летнего сезона.

Как рассказали журналисту НАШЕЙ рабочие, монтаж фонтана продлится до конца этой недели. Сейчас они собирают первый «круг». Всего фонтан будет составлять из трех «кругов» и «дорожки». Монтаж поющего и танцующего фонтана осуществляют шестеро рабочих.