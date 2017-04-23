Огонь охватил 40 гектаров: под Екатеринбургом горели поля

Спасатели тушили траву до ночи.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017
В ночь на 23 апреля в районе деревни Большое Седельниково в Свердловской области бушевал пожар - на площади 40 гектаров горела трава, сообщили в службе спасения «Сова».
Крупный природный пожар произошел на расстоянии всего километр от населенного пункта. Тушение огня осложнялось тем, что он быстро распространялся по сухой траве из-за сильного ветра, а пожарным машинам было трудно добраться до очагов из-за слишком мягкой почвы.
Прибывшие на место пожарные подвозили воду для тушения огня, и около 10 часов вечера горение начало ослабевать.
- В ночь на 24 апреля под Екатеринбургом крупный пожар уничтожил пилораму, в огне погибли три человека. Следственный комитет и прокуратура начали проверку.
- с 29 апреля в Екатеринбурге и его окрестностях будет введен особый противопожарный режим, на период которого горожанам запретят гулять в лесах и разводить открытый огонь.