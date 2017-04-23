Размытая дорога не дает приставам доставить в буддийский монастырь на горе Качканар постановление о сносе

Михаил Санников должен был снести храм еще к 1 апреля.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017
Приставы не могут вручить главе буддийского монастыря Михаилу Санникову постановление о сносе из-за размытой дороге на горе Качканар, где стоит храм, сообщает «КП-Урал» 24 апреля.
Приставы ищут подрядчика для сноса монастыря буддистов
Глава монастыря Михаил Санников неоднократно получал постановления о сносе монастыря с различными сроками, к которым постройки на горе Качканар должны быть снесены. Буддисты каждый раз игнорировали требование приставов и суда, за что получали небольшие штрафы.
Тогда приставы решили найти подрядчика, который согласится снести монастырь, а затем заставить Санникова возмещать убытки. Сейчас приставы согласовывают смету для подрядчика, который пока не определен.
Главе монастыря не могут вручить постановление о сносе из-за погоды
Очередной срок сноса был назначен на 1 апреля, однако монастырь по-прежнему стоит. Доставить новое постановление приставы не могут - не дает погода: все дороги, ведущие к монастырю, размыты, проехать по ним невозможно. Приставы намерены дождаться теплой погоды и вручить постановление Санникову в начале мая. Тогда же начнется поиск подрядчика, который должен будет уничтожить единственный на Среднем Урале буддийский монастырь.
- Противостояние буддистов, живущих на горе Качканар более 20 лет, с властями длится не первый год. Храм попадает в санитарную зону рудника, разработкой которого планирует заняться компания «Евраз». Буддистам предложили переселиться на соседнюю гору Мохнатку, однако те отказываются передвигать священные ступы, установленные на территории монастыря.