Размытая дорога не дает приставам доставить в буддийский монастырь на горе Качканар постановление о сносе

Михаил Санников должен был снести храм еще к 1 апреля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017

Приставы не могут вручить главе буддийского монастыря Михаилу Санникову постановление о сносе из-за размытой дороге на горе Качканар, где стоит храм, сообщает «КП-Урал» 24 апреля.

Приставы ищут подрядчика для сноса монастыря буддистов

Глава монастыря Михаил Санников неоднократно получал постановления о сносе монастыря с различными сроками, к которым постройки на горе Качканар должны быть снесены. Буддисты каждый раз игнорировали требование приставов и суда, за что получали небольшие штрафы.

Тогда приставы решили найти подрядчика, который согласится снести монастырь, а затем заставить Санникова возмещать убытки. Сейчас приставы согласовывают смету для подрядчика, который пока не определен.

Главе монастыря не могут вручить постановление о сносе из-за погоды

Очередной срок сноса был назначен на 1 апреля, однако монастырь по-прежнему стоит. Доставить новое постановление приставы не могут - не дает погода: все дороги, ведущие к монастырю, размыты, проехать по ним невозможно. Приставы намерены дождаться теплой погоды и вручить постановление Санникову в начале мая. Тогда же начнется поиск подрядчика, который должен будет уничтожить единственный на Среднем Урале буддийский монастырь.