В конце недели наступит настоящее тепло: прогноз погоды в Екатеринбурге

В пятницу потеплеет до плюс 18, но до этого дня горожан ждут дожди и похолодание до плюс 1 градуса.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017

Понедельник, 24 апреля. Утром ясно и солнечно, но прохладно - температура воздуха не поднимется выше плюс 6 градусов. Днем погода испортится - станет пасмурно, начнется дождь, однако при этом потеплеет до плюс 10. К вечеру дождь усилится. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду.

Вторник, 25 апреля. Дождь, начавшийся в понедельник, будет идти всю ночь на вторник, утром также пройдет небольшой дождь. Затем осадки прекратятся, в течение дня будет сухо, но пасмурно. Воздух в этот день прогреется до плюс 13 градусов. Ветер юго-западный, усилится до 6 метров в секунду.

Среда, 26 апреля. Пасмурный день, но без осадков. Ночью похолодает до плюс 3 градусов, днем температура воздуха вновь поднимется до плюс 13. Ветер переменится на северо-западный силой 3 метра в секунду.

Четверг, 27 апреля. Погода будет солнечной и ясной - небольшая облачность ожидается лишь вечером. Температура воздуха утром - плюс 5 градусов, днем - до плюс 14. Ветра утром практически не будет, однако к вечеру он усилится до 4 метров в секунду.

Пятница, 28 апреля. Днем станет по-настоящему тепло - температура воздуха поднимется до плюс 18 градусов, и даже вечером не будет сильного похолодания. Утро тоже будет теплым - плюс 10 градусов. При этом ветер усилится до 7 метров в секунду. Осадков не ожидается.

В субботу, 29 апреля, утром и днем будет облачно, вечером выглянет солнце. Днем воздух прогреется до плюс 13 градусов, к вечеру существенно похолодает - до плюс 8. Дождей не будет, ветер северо-западный, силой 4 метра в секунду.

В ночь на воскресенье, 30 апреля, похолодает до плюс 1 градуса, но днем температура воздуха снова поднимется до плюс 10. Погода будет ясной и солнечной на протяжении всего дня, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду.