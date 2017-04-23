Прокуратура потребовала от администрации Серова быстрее расселить дом, в котором вырос фекальный сталагмит

Администрация города назначила срок расселения на 2025 год, что нарушает права жильцов.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017
В Серове прокуратура потребовала признать незаконными установленные администрацией города сроки расселения дома, в котором вырос фекальный сталагмит, сообщили в пресс-службе ведомства 24 апреля.
Прокуратура установила, что в декабре 2015 года дом был признан аварийным и подлежащим сносу, однако администрация Серова лишь в ноябре 2016 года постановила включить здание в Реестр аварийных домов. При этом была установлена планируемая дата расселения - до 1 января 2025 года.
- Установление длительного срока отселения нарушает конституционные права граждан на благоприятные и безопасные условия проживания, - сообщили в прокуратуре.
Жильцы дома продолжают жить в аварийном доме, не имея благоустроенного жилья, отвечающего санитарным и техническим нормам, вопрос о предоставлении им другого жилья не решается. Прокуратура вынесла представление исполняющему обязанности главы городского округа с требованием расселить жильцов, а также направила иск в суд с требованием признать незаконной установленную дату сноса дома - 1 января 2025 года.
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