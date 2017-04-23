Пришел свидетелем: бывшего квартального Орджоникидзевского района Алексея Беззуба допросили в СКР

Допрос проводился в рамках расследования дела о падении ворот на мальчика.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017
Следственные органы допросили бывшего директора службы квартальных Орджоникидзевского района Алексея Беззуба. Об этом корреспонденту НАШЕЙ 24 апреля сообщил исполняющий обязанности начальника следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга Вячеслав Бабушкин.
По его словам, допрос проводился в рамках расследования уголовного дела о падении ворот на мальчика. Инцидент произошел 26 августа 2016 года.
— Он был допрошен 1,5 недели назад в качестве свидетеля. Подозреваемых в этом деле пока нет, — сказал Вячеслав Бабушкин.
Алексей Беззуб для комментариев оказался недоступен.
Ворота, упавшие на мальчика (фото: СКР)
- Вечером 26 августа металлические ворота упали на ребенка, когда он играл с семьей в футбол. Ворота упали мальчику на живот, в результате пострадавшего госпитализировали с тупой травмой поджелудочной железы.
- После прокурорской проверки из службы квартальных уволили Станислава Постнова, который отвечал за содержание спортивного инвентаря. Алексей Беззуб и двое его подчиненных были привлечены к дисциплинарной ответственности.
- 31 марта 2017 года Беззуб объявил, что покидает пост руководителя службы квартальных.