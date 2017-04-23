Силовики проведут тестирование старшеклассников Екатеринбурга

Силовики считают, что через правовое просвещение в школе начинается воспитание уважение к правам человека.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017

Сегодня в Москве председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена презентовал общественности и СМИ акцию, направленную на формирование правовых знаний подрастающего поколения.

От Свердловской области в акции примут участие общественные советы территориальных ОВД, всего - 42 коллектива. В детских домах, в учебных заведениях специального типа, в обычных школах будут проведены встречи и лекции на тему правового просвещения детей. В дальнейшем дети пройдут серию тестов. Этот вопрос пока находится в стадии обсуждения с министерством образования.

Подводя итоги мероприятия, пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых отметил:

- Молодежь должна четко знать, что в этой жизни правильно, а что наоборот. Что бывает, если преступить черту закона.

По мнению полковника Горелых, угроз для несовершеннолетних сейчас более чем предостаточно. Это экстремистские и суицидальные наклонности, вовлечение в общеуголовную преступность, наркобизнес и т.д.