Транспортники Екатеринбурга, накопившие долги по зарплатам рабочим, пытаются взять кредит на 20 миллионов

МОАП готово заплатить за это 5,7 млн рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017

Муниципальное объединения автобусных предприятий (МОАП) Екатеринбурга в очередной раз ищет того, кто даст ему многомиллионный кредит. Соответствующая заявка появилась в понедельник, 24 апреля, на сайте госзакупок. В ней указано, что МОАП просит в долг 20 миллионов рублей. При этом, как говорится в документах конкурса, екатеринбургское автопредприятие готово выплатить за пользование деньгами кредиторов 5,7 миллиона рублей.



По условиям аукциона, МОАП хочет взять кредит на два года со ставкой 14,25%. Погасить его предприятие намерено в три последних месяца указанного срока, разделив всю сумму на равные части по 6 миллионов 667 тысяч рублей. Аукцион должен состоятся 15 мая.



Правда, в середине марта екатеринбургское автопредприятие уже объявляло аналогичный аукцион. Но тогда так и не было подано ни одной заявки.

Добавим, что МОАП уже давно испытывает проблемы с финансированием. И в последние месяцы буквально находится на грани выживания. В конце марта водители и кондукторы городских автобусов вышли не митинг, требуя перестать задерживать им зарплаты.

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