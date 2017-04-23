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В Екатеринбурге фельдшер скорой помощи ударил пожилую пациентку

В Екатеринбурге фельдшер скорой помощи ударил пожилую пациентку
16+
Фото: архив «Нашей Газеты»
И хотя ситуация была неоднозначная, фельдшера могут уволить с работы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017

Фельдшер скорой помощи в Екатеринбурге дал пощечину 83-летней женщине. Дочь пациентки вызвала полицию.

Сегодня, 24 апреля, была проведена экстренная пресс-конференция из-за ЧП, которое произошло на одном из вызовов. Пожилая женщина находилась в неадекватном состоянии: не давала снять ЭКГ и провести другие необходимые процедуры. Когда фельдшер вставил катетер в вену, она ударила медработника. Тот ответил пощечиной, чтобы снять психомоторное возбуждение. 

Главный врач скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев пояснил, что «83-летняя пациентка находилась в не совсем адекватном состоянии, мешала проводить манипуляции бригаде. У нее было психомоторное возбуждение, и когда фельдшер вставил катетер в вену, пациентка рукой ударила его по лицу, на что фельдшер в ответ, видимо, с целью вывести ее из возбуждения, шлепнул пациентку по щеке. В это время в комнату зашла ее дочь, она обвинила бригаду скорой помощи в избиении и вызвала полицию», – рассказал Игорь Пушкарев.  

  • Сейчас учреждение проводит внутреннюю проверку, и если выяснится, что фельдшер превысил свои полномочия, то ему грозит наказание вплоть до увольнения.

В прокуратуре прокомментировали, что если будет установлена вина медика, ему грозит уголовная ответственность.

- Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента между фельдшером бригады скорой медицинской помощи и пожилой женщиной-пациенткой, - говорится в официальном обращении ведомоства. - Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку по сообщению СМИ об инциденте между фельдшером бригады скорой медицинской помощи и пожилой женщиной-пациенткой.

Согласно сообщению СМИ, в воскресенье, 23 апреля 2017 года, на квартиру в доме по ул. Пальмиро Тольятти в Екатеринбурге выехала бригада скорой медицинской помощи к 83-летней пациентке. При оказании медицинской помощи пожилая женщина ударила фельдшера скорой помощи, при этом сбив с него очки. На что 32-летний фельдшер ответил ударом ладони по щеке пенсионерки.

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит обстоятельства инцидента, по результатам чего даст оценку соблюдения требований федерального законодательства при оказании медицинской помощи пациенту, а также соблюдения профессиональной этики со стороны медперсонала.
Также будет дана юридическая квалификация действиям фельдшера на предмет наличия признаков состава преступления. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - сообщают в прокуратуре.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 24.04.2017, 20:03
Тэги: Медицина, Скандалы
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