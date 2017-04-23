В 150 метрах от остановки: в Екатеринбурге на ВИЗе нашли гранату

На месте обнаружения гранаты работают сотрудники полиции и ФСБ.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017
В Екатеринбурге полиция оцепила участок улицы Крауля из-за гранаты, сообщил НАШЕЙ читатель Дмитрий Агапов.
Фото очевидцев
По его словам, подозрительный предмет обнаружен на улице Крауля на участке между остановками «Викулова» и «Металлургов».
— Там сотрудники полиции и ФСБ все оцепили. Трамваи в итоге встали. Граната, возможно боевая, найдена в 150 метрах от остановки «Викулова», — рассказал Агапов.
- Пресс-служба УМВД Екатеринбурга не смогла оперативно прокомментировать информацию о подозрительной находке.