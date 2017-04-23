В Екатеринбурге ко Дню города откроется новый детсад

Посещать его смогут 350 детей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017

В Екатеринбурге в районе Солнечный ко Дню города откроют новый детский сад.

В Солнечном идет подготовка к открытию нового детсада на улице Счастливой. Детсад строится в рамках муниципальной программы, бюджет проекта доставляет 190 миллионов рублей. Посещать детский сад «Солнечный лучик» смогут 350 малышей от двух до семи лет - это максимальное количество детей, допустимое в свердловских дошкольных учреждениях.

Сейчас завершаются черновые работы внутри и снаружи помещения. В мае строители приступят к покраске фасада и начнут отделочные работы внутри детсада

В детском саду будет 14 групп. Каждая группа получит отдельную прогулочную зону, оснащенную верандами с качелями, досками для рисования мелом и ящиками для игрушек. Часть игровых зон будет иметь полимерное покрытие. В детсаду также будут оборудованы музыкальный и спортивный залы, кабинеты дополнительного образования и зоны для обучения детей правилам дорожного движения.