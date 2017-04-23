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В Екатеринбурге ко Дню города откроется новый детсад

В Екатеринбурге ко Дню города откроется новый детсад
16+
Фото: «Форум-групп»
Посещать его смогут 350 детей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017

В Екатеринбурге в районе Солнечный ко Дню города откроют новый детский сад.
 
В Солнечном идет подготовка к открытию нового детсада на улице Счастливой. Детсад строится в рамках муниципальной программы, бюджет проекта доставляет 190 миллионов рублей. Посещать детский сад «Солнечный лучик» смогут 350 малышей от двух до семи лет - это максимальное количество детей, допустимое в свердловских дошкольных учреждениях. 
 
Сейчас завершаются черновые работы внутри и снаружи помещения. В мае строители приступят к покраске фасада и начнут отделочные работы внутри детсада
 
В детском саду будет 14 групп. Каждая группа получит отдельную прогулочную зону, оснащенную верандами с качелями, досками для рисования мелом и ящиками для игрушек. Часть игровых зон будет иметь полимерное покрытие. В детсаду также будут оборудованы музыкальный и спортивный залы, кабинеты дополнительного образования и зоны для обучения детей правилам дорожного движения.
  • Для экологической и шумовой защиты вокруг детсада установят клумбы с кустарниками, высадят кедры, сосны, дубы, яблони и другие деревья. 
  • Сдать детсад планируется ко Дню города. 
 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 24.04.2017, 13:59
Тэги: Дети, Строительство
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