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«Площади Малышева» больше нет: в Екатеринбурге остановку переименовали в «Храм Большой Златоуст»

«Площади Малышева» больше нет: в Екатеринбурге остановку переименовали в «Храм Большой Златоуст»
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Фото: Яндекс.Панорамы

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017

В Екатеринбурге остановку на Малышева переименовали. Документ сегодня, 24 апреля, подписал сити-менеджер Александр Якоб.

— Переименовать остановочные пункты общественного транспорта «Площадь Малышева», расположенные в районе пересечения улиц Малышева и 8 Марта и улицы Малышева и переулка Банковского, в остановочные пункты «Храм Большой Златоуст», — указано в документе.

Комитету по транспорту в ближайшее время должен разослать поручение на транспортные предприятия и организовать работу по замене дорожных знаков и информационных указателей на самих остановках.
  • О том, что планируется переименовать остановки в Екатеринбурге, стало известно в марте. Заместитель главы администрации города Сергей Тушин рассказал тогда, что «в городе достаточно много остановок, которые необходимо переименовать».
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 24.04.2017, 15:50
Тэги: Общественный транспорт, Жизнь в городе
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