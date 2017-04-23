«Площади Малышева» больше нет: в Екатеринбурге остановку переименовали в «Храм Большой Златоуст»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017
В Екатеринбурге остановку на Малышева переименовали. Документ сегодня, 24 апреля, подписал сити-менеджер Александр Якоб.
— Переименовать остановочные пункты общественного транспорта «Площадь Малышева», расположенные в районе пересечения улиц Малышева и 8 Марта и улицы Малышева и переулка Банковского, в остановочные пункты «Храм Большой Златоуст», — указано в документе.
Комитету по транспорту в ближайшее время должен разослать поручение на транспортные предприятия и организовать работу по замене дорожных знаков и информационных указателей на самих остановках.
- О том, что планируется переименовать остановки в Екатеринбурге, стало известно в марте. Заместитель главы администрации города Сергей Тушин рассказал тогда, что «в городе достаточно много остановок, которые необходимо переименовать».