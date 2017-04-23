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В Екатеринбурге распустились первоцветы

В Екатеринбурге распустились первоцветы
16+
Фото: Марина Подкорытова/«Наша Газета»
В Дендрарии уже видны крокусы, пролески и снежные красавицы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017

В Екатеринбурге в парке Дендрарии около УрФУ на Мира распустились первые цветы. На клумбах, благодаря работникам сада, уже появились крокусы, пролески, хионодоксы (или снежные красавицы).
 
 
Хионодокса, или снежная красавица, относится к семейству лилейных, в природе встречается в Малой Азии, Средиземноморье. Это невысокие луковичные растения с несколькими цветами в кисти, цветки шестилепестковые, в виде колокольчиков. Цветет она обычно в конце апреля. Хионодоксы предпочитают открытые солнечные места, с небольшой тенью.
 
Пролеска (сцилла, голубой подснежник) также относится к семейству лилейных. Вырастает самостоятельно на природе на Кавказе, в Сибири, Средней Азии, Европе.
 
 
В садах наиболее часто выращивают пролеску сибирскую, вырастает она из многолетней луковицы. Цветет пролеска обычно весной, начиная с середины апреля. Ярко-синие колокольчатые цветки диаметром до 2—2,5 см собраны по 4—6 штук в кисти, смотрят вниз. Редко, но бывают белые и розовые колокольчики. 
 
Самые распространенные первоцветы — это крокусы, они обычно стойко переносят любые весенние изменения погоды, даже снег и похолодание. Для обильного и пышного цветения крокусам необходима хорошая освещенность.
 
 
Появляются они практически из-под снега, поэтому их можно высаживать даже около деревьев, пока на них нет листьев — цветам достаточно солнечного света.
 
 
В других парках Екатеринбурга цветы пока не распустились. Как говорят сотрудники — еще слишком рано и прохладно.
 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 24.04.2017, 12:55
Тэги: Фото, Красота, Жизнь в городе
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