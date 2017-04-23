В Екатеринбурге накрыли крупное казино в цыганском особняке

Игроки заявили, что приехали на крупный турнир.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017

В Екатеринбурге в ночь на 24 апреля полицейские вместе с общественниками ликвидировали крупное казино в Цыганском поселке, сообщает «КП-Урал» 24 апреля.

Подпольное казино функционировало в одном из цыганских особняков на улице Шаумяна. Когда в особняк нагрянули сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД и активисты «Фонда гражданской безопасности», в помещении находились около 20 человек. В особняке были расставлены несколько столов для покера, рулетка и 20 игровых автоматов.

По словам игроков, они прибыли в казино на крупный турнир. Некоторые из них приехали в Екатеринбург из Омска и Сочи. Владелец дома заявил полицейским, что сдал особняк в аренду рабочим за 150 тысяч рублей неделю назад. Про казино, по словам хозяина, он ничего не знал.