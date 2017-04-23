В Екатеринбурге возле автобусной остановки нашли труп младенца

Полиция разыскивает мать ребенка.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017
В Екатеринбурге на Елизаветинском шоссе за автобусной остановкой обнаружили тело новорожденного мальчика, сообщает «Комсомольская правда» 22 апреля.
Тело младенца нашли прохожие за остановкой общественного транспорта «Новинская» около четырех часов дня. Очевидцы вызвали полицейских, на место выезжала следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели новорожденного ребенка и устанавливают его мать. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, сообщили в областном управлении МВД.
Проверку также проводит свердловское управление Следственного комитета. В ведомстве сообщили, что видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка нет, точную причину установит экспертиза.
- В Реже 20 апреля на чердаке дома обнаружили мумию младенца. Тело ребенка нашли строители во время ремонта кровли. По предварительным данным, труп пролежал на чердаке несколько лет.