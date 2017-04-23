Прокуратура выяснила, почему обрушились перекрытия между этажами в доме в Карпинске

Глава администрации города и директор УК получили представления от прокурора.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017

Владельцы квартиры на первом этаже демонтировали печь, оставив потолок без опоры

Во время прокурорской проверки выяснилось, что в квартире на первом этаже длительное время шел ремонт, во время которого собственники жилья частично убрали печь, из-за чего пол квартиры на втором этаже потерял опору. Это привело к обрушению пола вместе с кирпичной печной кладкой на первый этаж.

Также возможной причиной обрушения перекрытий могло стать ненадлежащее использование жильцами канализации, из-за чего стены и несущие конструкции дома регулярно намокали.

Длительный ремонт шел без разрешения и согласования с жильцами и УК

Собственники в своей квартире давно не живут, ремонт проводили без специального разрешения и без согласования с остальными жильцами, управляющей компанией и властями города. Сам дом не был признан аварийным и непригодным для проживания, сейчас экспертная организация готовит заключение о возможности восстановить дом. Жильцам дома из-за опасности повторного обрушения предоставили временное жилье.