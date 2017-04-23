Прокуратура выяснила, почему обрушились перекрытия между этажами в доме в Карпинске

Глава администрации города и директор УК получили представления от прокурора.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017
Прокуратура организовала проверку после обрушения перекрытий между этажами в жилом доме в Карпинске, сообщили в пресс-службе ведомства 24 апреля.
Владельцы квартиры на первом этаже демонтировали печь, оставив потолок без опоры
Во время прокурорской проверки выяснилось, что в квартире на первом этаже длительное время шел ремонт, во время которого собственники жилья частично убрали печь, из-за чего пол квартиры на втором этаже потерял опору. Это привело к обрушению пола вместе с кирпичной печной кладкой на первый этаж.
Также возможной причиной обрушения перекрытий могло стать ненадлежащее использование жильцами канализации, из-за чего стены и несущие конструкции дома регулярно намокали.
Длительный ремонт шел без разрешения и согласования с жильцами и УК
Собственники в своей квартире давно не живут, ремонт проводили без специального разрешения и без согласования с остальными жильцами, управляющей компанией и властями города. Сам дом не был признан аварийным и непригодным для проживания, сейчас экспертная организация готовит заключение о возможности восстановить дом. Жильцам дома из-за опасности повторного обрушения предоставили временное жилье.
- Прокуратура установила, что управляющая компания «Дом» не обследовала конструкции дома, а администрация Карпинска не контролировала использование жилых помещений. Ведомство направило главе города Андрею Клопову и директору УК Александру Пильникову представление с требованием восстановить благоприятные условия проживания людей в доме.
- Кроме этого, прокуратура потребовала определить степень устойчивости строительных конструкций и исправность инженерных коммуникаций.