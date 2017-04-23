В «Ночь музеев» в Екатеринбурге автобусы будут ходить до 2 часов ночи

После полуночи муниципальные автобусы начнут развозить горожан по домам.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017
В Ночь музеев, 21 мая, с 00:45 от перекрестка Ленина - Карла Либкнехта автобусы начнут развозить горожан по домам, говорится в сообщении Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга.
Сегодня Александр Якоб подписал постановление, в котором просил «обеспечить накопление подвижного состава общественного транспорта к 00:45 21.05.2017 в районе перекрёстка проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта».
- Ранее НАША писала, что «Ночь музеев в Екатеринбурге – 2017» традиционно проходит в мае, в этом году старт акции запланирован в ночь с 20 на 21 мая. В этом году «Ночи музеев» на Урале исполнится 11 лет. Как всегда, в акцию активно включаются музеи и галереи, выставочные пространства, кинотеатры. Сейчас подтвердили свое участие около 90 организаций.
- Мероприятия в большинстве музеев закончатся около 2 часов ночи.
- Как проходила музейная ночь в прошлом году - смотрите в нашем фоторепортаже.
- Традиционные участники «Ночи музеев»: Музей изобразительных искусств, Музей истории Екатеринбурга, Объединенный музей писателей Урала, Ельцин Центр, выставочная площадка ретро-автомобилей и другие.
- Ежегодно проект объединяет тысячи музеев в более чем пятидесяти странах мира. Каждая из стран обыгрывает концепцию «Ночи музеев» в контексте собственных актуальных тенденций. В России в этом году проект посвящен Году экологии и пройдет под девизом «Ночь музеев в ЭКОстиле».
- Субботняя программа откроется днем специальными мероприятиями для детей, основная программа стартует в 20.00 и продолжится до двух часов ночи. Планируется, что на пять площадок, по выбору гостя, будет «единый билет». А для удобства тех, кто проведет Ночь музеев дома, будут запущены виртуальные туры по музеям.
- Всего в ночных музейных приключениях участвует 100-120 тысяч екатеринбуржцев.