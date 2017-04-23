В «Ночь музеев» в Екатеринбурге автобусы будут ходить до 2 часов ночи

После полуночи муниципальные автобусы начнут развозить горожан по домам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017

В Ночь музеев, 21 мая, с 00:45 от перекрестка Ленина - Карла Либкнехта автобусы начнут развозить горожан по домам, говорится в сообщении Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга.

Сегодня Александр Якоб подписал постановление, в котором просил «обеспечить накопление подвижного состава общественного транспорта к 00:45 21.05.2017 в районе перекрёстка проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта».