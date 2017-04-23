В Родительский день в Екатеринбурге вводятся дополнительные автобусные маршруты

Добавочные автобусы будут ходить до городских кладбищ завтра, с 9 до 19 часов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017

Завтра, 25 апреля, отмечается Родительский день. В этот день в городе вводятся дополнительные автобусные маршртуты.

Дополнительные автобусы до кладбищ

По информации, муниципального объединения автобусных предприятий, вводятся добавочные маршруты: №59 «УЗТМ - кладбище Окружное», №80 «Южная - Нижнеисетское кладбище», №163 «Контрольная - кладбище Лесное». Автобус №59 будет курсировать с интервалом движения 20 минут, два остальных дополнительных маршрута - с интервалом 10 минут.

Почему день выпадает на вторник?

Радоница или Радуница - специальный праздник, отведенный церковью для почитания умерших. Такие особенные дни (всего их в году 8) отмечаются по субботам, откуда и пошло их название – «родительские субботы».

Однако Радоница стоит особняком в череде этих памятных дней: за ней не закреплена точная дата, каждый год время проведения этого дня меняется в зависимости от того, когда отмечается Пасха. Надо лишь отсчитать 9 дней от Светлого Христова Воскресенья и получим собственно точную дату Радоницы. То есть, иными словами, это первый вторник после Красной горки (Фомина воскресенья). Таким образом, дата родительского дня в 2017 году выпадает на 25 апреля.