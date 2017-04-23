За гибель мужа в неогороженной яме в Академическом женщина отсудила полмиллиона рублей

Закон встал на сторону вдовы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017

Жительница Екатеринбурга отсудила почти полмиллиона рублей за гибель мужа в траншее теплотрассы, сообщает Областной суд сегодня, 24 апреля.

Разбился насмерть, упав в траншею

Речь идет о трагедии 2014 года, когда в сентябре мужчина на снегоболотоходе разбился насмерть, свалившись в траншею на улице Академика Вонсовского. Рабочие не установили предупреждающие дорожные знаки и сигнальное освещение. Мужчина не заметил ямы на его пути.

Сколько выплатит организация за гибель человека

Возмещение вреда в связи с потерей кормильца вдова потребовала у Управления инженерных рабо. Суд удовлетворил требование женщины, назначив компенсацию в 440 тысяч рублей. Кроме того, компания должна выплачивать более 3 тысяч рублей ежемесячно дочери погибшего до ее совершеннолетия. Представители фирмы обжаловали решение районного суда, но Областной суд оставил решение в силе.