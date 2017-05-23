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Екатеринбуржцы могут оставить соболезнования жертвам теракта в Манчестере в генконсульстве Британии

Екатеринбуржцы могут оставить соболезнования жертвам теракта в Манчестере в генконсульстве Британии
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Фото: www.google.ru/maps/
Выразить свою скорбь пострадавшим и родным погибших жители уральской столицы смогут в первой половине дня 25 и 26 мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017

В связи с терактом в Манчестере посольство Великобритании в РФ открыло книги соболезнований в трех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Выразить свои соболезнования жертвам теракта в Манчестере жители уральской столицы смогут по адресу: ул. Гоголя, 15а.

– Книга соболезнований открыта с сегодняшнего до 26 мая, – ответили корреспонденту НАШЕЙ в Британском генеральном консульстве в Екатеринбурге. – Записи можно оставить с 10.00 до 13.00.

Книга соболезнований – официальный атрибут траурных церемоний. Такие книги есть в посольствах и генконсульствах разных стран. В ней могут оставить запись все, кто желает выразить свои соболезнования.

  • Напомним: теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером. Во время концерта американской певицы Арианы Гранде на местном стадионе прогремело несколько взрывов. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

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Евгений Светлый, 24.05.2017, 14:27
Тэги: Смерть, Новости
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