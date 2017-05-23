Екатеринбурженку с ребенком насильно удерживает в Турции гражданский муж

Женщину держат в доме, точного расположения которого она не знает, и заставляют целыми днями работать в поле.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017

Екатеринбурженка Светлана Хайдарова сообщила, что гражданский муж насильно удерживает ее и ребенка в Турции, сообщает РИА «Новости» 23 мая.

Светлана рассказала, что не может вернуться в Россию, так как ее бывший гражданский муж и его родственники удерживают ее с дочерью в турецкой провинции Шанлыурфа около границы с Сирией. В Турции Светлана проживает три года вместе с гражданским мужем Нури Караджой, с которым женщина познакомилась в Екатеринбурге, где Нури работал.

Мужчина пригласил Светлану в Турцию, где екатеринбурженка родила от Нури ребенка . Семейная жизнь у гражданских супругов не сложилась, поэтому Светлана решила вернуться домой, однако покинуть Турцию она не может - ее насильно удерживают в доме Нури. Женщине удалось связаться с РИА «Новости» по телефону мужа, который тот оставил дома.

По словам Светланы, дом расположен далеко от населенных пунктов, в пустыне, точного расположения дома женщина не знает. У нее нет ни денег, ни телефона, она не знает турецкого языка и вынуждена жить в доме, где в одной команте ютятся девять человек. При этом Светлану заставляют работать в поле, ребенка ей не отдают, бежать без него женщина не может, так как опасается, что он может погибнуть.

Екатеринбурженка успела сообщить, что помощи ждать неоткуда - объяснить ситуацию полиции она не может, следов насилия на ее теле нет. Затем связь прервалась, на ответный звонок агентства ответил муж Светланы, потребовавший, чтобы им больше не звонили.