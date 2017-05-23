Иван Ургант обсмеял идею общественников из Екатеринбурга провести трезвые школьные выпускные

Он рассказал об инициативе в своей передаче «Вечерний Ургант».
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017
Иван Урган вновь решил поговорить о Екатеринбурге в выпуске своей передачи от 23 мая. Его внимание привлекла идея местной общественной организации о том, чтобы школьники провели выпускной и последний звонок без спиртного.
В списке курьезных новостей Ургант рассказал об общественной организации «Общее дело».
— В Екатеринбурге обещают найти и наградить трезвых выпускников. В администрации уже заготовили четыре приза, это с запасом. Даже не совсем заготовили, с прошлого года еще остались. В общем, призов много, — пошутил телеведущий.
Зал принял новость апплодисментами и смехом. Ургант обратился ко второму ведущему программы Дмитрию Хрусталеву с вопросом пил ли он на выпускном, на что тот ответил, что уже и не помнит.
— Да, конечно, просто заранее спать лег, а потом вырвало, — предположил Ургант.
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В этом же выпуске Ургант говорил о Саше Спилберг и ее выступлении, о Миронове, который назвал стрит-арт артритом, о хирурге, зашившим кольцо в живот, чтобы его девушка-медсестра на перевязке его увидела и о других необычных новостях.
- В других передачах Иван также касался Екатеринбурга: высказался по поводу свердловского депутата Валерия Савельева, которого застали за игрой во время раьоты сразу на двух гаджетах, а также высмеял предложение главы Среднего Урала отлить золотые медали для ЧМ-2018.