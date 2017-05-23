Медведев выделил 72,9 миллиона рублей на подготовку трех спорткомплексов в Екатеринбурге к ЧМ-2018

На эти деньги обновят спорткомбинат «Урал», спорткомплекс «Калининец» и парк-стадион «Химмаш».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить из резервного фонда правительства РФ 369 миллионов рублей на подготовку тренировочных площадок к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. В том числе, часть этих средств получит Свердловская область.



На реконструкцию трех тренировочных площадок Свердловской области выделили 72 миллиона 915 тысяч рублей. На эти деньги обновят спорткомбината «Урал» (31,6 млн рублей), спорткомплекс «Калининец» (28,9 млн рублей) и парк-стадион «Химмаш» (12,4 млн рублей).



При этом в распоряжении премьер-министра РФ указано, что реконструкция тренировочных площадок должна быть закончена уже к 30 декабря текущего года.



Больше всех из регионов страны получит на эти цели Калужская область. За 94,4 миллиона рублей там построят две новые тренировочные площадки в областном центре. А на две площадки в Сочи выделено более 51 миллиона рублей. Также в список попали Подмосковье, Мордовия, Башкирия и Ставрополье, Самарская, Пензенская и Ростовская области.

Напомним: ЧМ–2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах. На Центральном стадионе Екатеринбурга пройдут четыре матча группового этапа.

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