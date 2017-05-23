На участке трассы Екатеринбург - Реж - Алапаевск установят фонари за 32 миллиона рублей

Деньги выделит областной бюджет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017

На трассе Екатеринбург - Реж - Алапаевск установят уличные светильники за 32 миллиона рублей. Конкурс на определение подрядчика для этих работ появился на сайте госзакупок 24 мая.

Дорожное освещение установят на участке трассы на территории Березовского городского округа. Заказчик работ - Управление автомобильных дорог. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 июня, после чего будет определен победитель.

Подрядчик должен составить план движения транспорта и пешеходов на участке, где будут проводиться работы, а затем установить дорожное освещение на металлических опорах, выполнив работы в три этапа. Установку фонарей необходимо завершить к 20 октября 2017 года.