На видеокамеры для Кольцовского тракта потратят 40 миллионов рублей

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Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017

Кольцовский тракт снабдят камерами видеонаблюдения для фиксации нарушений. Конкурс на закупку камер появился на сайте госзакупок 24 мая.

В документах конкурса указано, что подрядчик должен закупить систему видеонаблюдения, которая, среди прочего, способна осуществлять сканировование лиц автомобилистов. Видеокамеры должны записывать происходящее на Кольцовском тракте постоянно, хранить записи в течение 15 суток и сохранять информацию о времени зафиксированного нарушения.

Потенциальные подрядчики могут подавать заявку на конкурс до 8 июня, победитель определится 13 июня.