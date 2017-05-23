«Все! Конец истории!» Екатеринбурженка получила обещанный год назад холодильник от Юлии Михалковой

Девушке доставили его сегодня, 24 мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017

В среду, 24 мая, екатеринбурженка Лидия Пестова наконец стала обладательницей холодильника, который выиграла в Арамили на местной ярмарке больше года назад. Приз ей тогда должна была вручить участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, но и она, и администрация местного привоза отказывались от своих обязательств.

Как рассказала НАШЕЙ екатеринбурженка Лидия Пестова, она несколько раз связывалась с Юлей, чьи контакты дали организаторы мероприятия, в итоге Михалкова обещала лично купить холодильник екатеринбурженке. Но то она уезжала на гастроли в Москву, то Пестова был занята, а потом актриса перестала отвечать на звонки. Так что выигранный холодильник до семьи Лиды не добрался.

Тогда девушка решила раздуть из этой ситуации скандал: она сообщила о несправедливости в несколько сообществ, пообщалась с местным блогером Кириллом Потаповым, стала активно давать комментарии заинтересовавшимся СМИ, запустила хештег #гдехолодильникЮль, обратилась к широко известной в узких кругах видеоблогеру Алисе Лис.

Так вот Михалкова, которая позже заявила, что она была только лицом праздника и не планировала ничего и никому покупать, оказалась в центре скандала. Девушка решила выйти из него красиво: 22 мая в своем Инстаграме она выложила фото коробки с холодильником марки LG и другой техникой на крыше своего «Гелентвагена» и написала, что ее оклеветали, и хоть агрегат она покупать была не обязана, она его приобрела на личные деньги и сама довезла до речевого центра, которым руководит.

Но вот ни 22, ни 23 мая с самой победительницей так никто и не связался. Инициативная девушка дозвонилась до «Речевика», где ей обещали довезти таки агрегат сегодня, 24 мая.

И вот, после года ожиданий и скандала, поднятого в прессе и соцсетях, Пестова сменила свой старенький агрегат на новый, правда почему-то не марки LG, а Indesit. Хотя Михалкова на крыше и показывала коробки с LG.