Белые банты, поцелуи и рассуждения о жизни: школьники рассказали, как отпраздновали «Последний звонок» в Екатеринбурге

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017
Во вторник, 23 мая, в Екатеринбурге прошли «Последние звонки». Выпускники 11 классов по традиции нарядись: мальчики надели белые рубашки и брюки, девочки – белые банты, блузки с коротенькими юбочками или школьную форму с белыми фартуками.
Своими впечатлениями от праздника ребята поделились в социальных сетях. Часть ребят, предвкушая некую свободу и начало взрослой жизни, начали философствовать.
- Беззаботное детство закончилось, но впереди всех нас ждет долгий еще более интересный путь, - написала @kartseva_06.
- Не будем мы больше сидеть за школьными партами, не будем на переменах собираться в кучки и ржать над чем-нибудь. Не хочется расставаться со школьной жизнью, - рассказала выпускница Полина.
- Осознание того, что ты окончил школу дойдет когда-нибудь и до меня, но не сегодня точно. Прекрасный день, благодаря которому понимаешь насколько ценны для тебя люди, которые были с тобой рядом на протяжении такого длительного времени, - поделилась Юлия.
- Мой последний день в школе, - написала по-английски Анна Бондарева.
Девочками решили поймать возможность пофотографироваться в обнимку с мальчиками, а мальчики - с девочками. Ведь взрослые же.
Девушки постеснительнее привычно обнимались и целовались с подружками.
Ну и без селфи в зеркалах тоже не обошлось. Так делают знаменитости в социальных сетях и так модно.
- «Последние звонки» 23 мая отпраздновали в 179 школах Екатеринбурга. Участие в празднике приняли 17 297 выпускников, 5 866 из которых – одиннадцатиклассники.
- Во время празднования «Последних звонков» в городе дежурили усиленные наряды полиции. Стражей порядка закрепили за каждой школой.
- Ранее сообщалось, что представители общественной организации «Общее дело» предложили выпускникам школ Екатеринбурга отпраздновать последний звонок и выпускной без алкоголя. На призыв откликнулись ученики всего трех школ.