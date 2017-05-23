Белые банты, поцелуи и рассуждения о жизни: школьники рассказали, как отпраздновали «Последний звонок» в Екатеринбурге

Со школой попрощались почти 6 тысяч одиннадцатиклассников.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017

Во вторник, 23 мая, в Екатеринбурге прошли «Последние звонки». Выпускники 11 классов по традиции нарядись: мальчики надели белые рубашки и брюки, девочки – белые банты, блузки с коротенькими юбочками или школьную форму с белыми фартуками.

Своими впечатлениями от праздника ребята поделились в социальных сетях. Часть ребят, предвкушая некую свободу и начало взрослой жизни, начали философствовать.

- Беззаботное детство закончилось, но впереди всех нас ждет долгий еще более интересный путь, - написала @kartseva_06.

- Не будем мы больше сидеть за школьными партами, не будем на переменах собираться в кучки и ржать над чем-нибудь. Не хочется расставаться со школьной жизнью, - рассказала выпускница Полина.

- Осознание того, что ты окончил школу дойдет когда-нибудь и до меня, но не сегодня точно. Прекрасный день, благодаря которому понимаешь насколько ценны для тебя люди, которые были с тобой рядом на протяжении такого длительного времени, - поделилась Юлия.

- Мой последний день в школе, - написала по-английски Анна Бондарева.

Девочками решили поймать возможность пофотографироваться в обнимку с мальчиками, а мальчики - с девочками. Ведь взрослые же.

Девушки постеснительнее привычно обнимались и целовались с подружками.

Ну и без селфи в зеркалах тоже не обошлось. Так делают знаменитости в социальных сетях и так модно.