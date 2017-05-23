Отцу-извергу с Уралмаша грозит 15 лет тюрьмы за попытку убийства сына

Мужчина дважды ударил четырехлетнего сына головой об асфальт.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017

- В ответ на высказанное ему замечание злоумышленник, явно превосходивший первого из заступившихся мужчин по своим физическим параметрам, вступил с защитником ребенка в конфликт, проявляя к «вмешавшемуся в не свое дело» гражданину открытую агрессию. Однако дальнейшего развития эта агрессия не получила, поскольку на помощь к первому защитнику поспешил второй мужчина, проезжавший рядом с местом описываемых событий на велосипеде и посчитавший невозможным пройти мимо жесткой расправы над малолетним. Именно этот второй заступник, применив оправданную в данной ситуации физическую силу, и нейтрализовал злоумышленника. Обвиняемый после полученного отпора от неравнодушных граждан сам остался лежать на асфальте, - рассказали в областном управлении Следственного комитета.