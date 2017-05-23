В Екатеринбурге ищут парня, который угнал машину бывшей девушки и пропал

В полицию подано на него заявление.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017
В Екатеринбурге друзья и полиция ищут 29-летнего Виталия Патрушева, который в ночь с 21 на 22 мая узнаг машину бывшей девушки и с тех пор не появлялся, написали в сообществе «Инцидент/Екатеринбург».
Автомобиль молодой человек забрал из двора дома по улице Амундсена: это был «Пежо 308» темно-серого цвета, госномер Х179НС 96.
Как сообщили знакомые пропавшего мужчины, в полицию на него уже написано заявление.
До настоящего времени его пытались разыскать через друзей, но пока поиски результатов не дали.
- Если у кого-то есть информация о пропавшем или о местоположении автомобиля, просьба сообщить по телефону 02 или 102 (с мобильного).