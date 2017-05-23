Налетчики унесли почти три миллиона рублей: в Екатеринбурге ограбили банк

Инцидент произошел средь бела дня.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017
В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов неизвестные ограбили банк, сообщает Ura.ru 24 мая.
Неизвестные грабители ворвались в офис банка, расположенного в доме № 45 на Космонавтов и стали угрожать сотрудникам оружием, похожим на пистолет и гранату. Затем налетчики заставили сотрудников банка отдать им 2,7 миллиона рублей и скрылись в неизвестном направлении.
В УМВД по Екатеринбург факт ограбления банка подтвердили. Инцидент произошел около двух часов дня. На место ограбления выезжала следственно-оперативная группа, полицейские разыскивают грабителей и устанавливают детали происшествия.
- В здании, где произошло ограбление, расположены два банка: «Совкомбанк» и «Югра». Какой именно из них пострадал, в полиции не сообщили.
- В пресс-службе банка «Югра» НАШЕЙ сообщили, что никаких происшествий в офисе банка не было, работа идет в прежнем режиме.